Israelske soldater skal ha stormet sykehus nord i Gaza

Sykehuset var på forhånd beleiret av israelske soldater, ifølge hjelpeorganisasjoner.

– Israelske okkupasjonsstyrker stormer Kamal Adwan-sykehuset etter å ha beleiret det og bombet det i dagevis, sier en talsmann for helsedepartementet i Gaza.

Ifølge departementet har israelske soldater tvunget alle menn som befant seg på sykehuset, også leger, til å samle seg på plassen utenfor. Talsmannen Ashraf al-Qidra ber Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) om å gripe inn.

ICRC har et spesielt ansvar for å holde oppsyn med at krigsfanger behandles i tråd med Genèvekonvensjonene.

Se video: Må knele i gatene i undertøyet

Brukes som tilfluktsrom

Ifølge FNs nødhjelpskontor blir 65 pasienter behandlet på sykehuset, deriblant tolv barn som får intensivbehandling og seks nyfødte i kuvøser. Om lag 3000 mennesker skal dessuten ha søkt tilflukt på sykehuset. Alle venter på å bli evakuert ettersom de mangler mat, vann og strøm.

Det israelske militæret (IDF) hadde tirsdag formiddag ennå ikke kommentert opplysningene. Nylig ble det publisert bilder at menn med bare overkropper og bind for øynene knelende på bakken etter å ha blitt tatt til fange av israelske soldater. Flere av de som senere er sluppet fri, har sagt at de ble slått og nektet vann og mat.

De fleste innbyggere nord på Gazastripen flyktet sørover for flere uker siden, men titusener av mennesker er fortsatt igjen. De er blitt nektet nødhjelp i ukevis, samtidig som helsevesenet ligger i ruiner.

Tre leger drept

I november ble tre leger drept i et israelsk luftangrep mot sykehuset. To av dem jobbet for Leger Uten Grenser, opplyste hjelpeorganisasjonen.

I forrige uke ble det meldt at sykehuset mistet strømmen. Det ble også opplyst at alt medisinsk utstyr var ødelagt av israelske soldater og at det ikke lenger var mulig å hjelpe sårede.

FNs spesialrapportør for retten til helse, Tlaleng Mofokeng, sa for få dager siden at Israel fører en «krig uten opphør» mot helsevesenet på Gazastripen. Bakgrunnen var at en rekke sykehus, blant dem Kamal Adwan, ble bombardert av Israel.

– Som praktiserende lege kan jeg ikke forestille meg hva kollegaene mine i Gaza gjennomgår. De jobber mens kollegaene deres og deres kjære blir angrepet. Mange er blitt drept mens de behandler pasienter, sa han i en uttalelse publisert av FNs menneskerettskontor.

– Overveldet av skrekk

Gazas helsemyndigheter oppga for en uke siden at over 100 mennesker var drept i angrep i nærheten av sykehuset, og at sykehuset var beleiret på alle kanter.

– Pasienter, sårede og de som har søkt tilflukt på sykehuset, er grepet av frykt, overveldet av skrekk, sa direktøren for helsedepartementet i Gaza, Munir al-Bursh, til Al Jazeera.

Siden krigen startet 7. oktober og fram til for en uke siden var det registrert 364 angrep mot helsevesenet i Gaza. Minst 553 mennesker er drept og 729 såret i disse angrepene, ifølge FN.

Den siste uken har angrepene fortsatt med full styrke.