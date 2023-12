Russland hevder de rykker fram i Sør-Ukraina

– Våre enheter har rykket betydelig fram nordøst for Novopokrovka, står det i en uttalelse fra Jevgenij Balitskij, den russiskinnsatte lederen i Zaporizjzja-regionen, i meldingstjenesten Telegram.

Landsbyen ligger omtrent halvveis mellom byene Zaporizjzja og Mariupol.

Balitskij sier at de russiske styrkene «ikke bare holder stand, men forflytter seg gradvis framover».

Den ukrainske hæren meldte tirsdag om russiske angrep langs hele frontlinjen i landet, også i sør.

– I Zaporizjzja-området har forsvarsstyrkene våre slått tilbake tre angrep i områdene nord for Prjutne og vest for Novopokrovka, står det i en daglig oppdatering fra det ukrainske forsvaret.

20 kilometer lenger øst for Novopokrovka ligger den lille landsbyen Robotyne, som ukrainske styrker gjenerobret i august og som ble fremholdt som en suksess i den ukrainske motoffensiven. Men siden har det vært vanskelig for ukrainerne å holde på landsbyen, og det ukrainske fremstøtet for å gjenerobre områder som russiske styrker inntok, har i ettertid gått saktere enn ventet.

Russland kontrollerer store deler av Zaporizjzja-regionen, men regionens by ved samme navn er under ukrainsk kontroll.

Se video: «Her møter han Putins tispe»