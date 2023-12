Eksplosjon ved bil utenfor Stockholm

Flere personer varslet ved 1-tiden natt til tirsdag om høye smell i området Brunnsäng. Da politiet kom fram, kunne de konstatere at noe hadde detonert ved en parkert bil.

Den nasjonale bombegruppa skal undersøke åstedet før politiet setter i gang med tekniske undersøkelser.

Saken etterforskes som allmennfarlig skadeverk.

Så sent som natt til søndag ble tre tenåringer skutt og skadd i et boligområde i Södertälje. Tre menn er pågrepet i saken. Ifølge avisa Expressen kobles hendelsen til et oppgjør mellom to grupper i det kriminelle Södertäljenätverket, men dette er ikke bekreftet av politiet.