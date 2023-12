Ifølge nyhetsbyrået Reuters kom det amerikanske marineskipet Mason til stedet.

Hendelsen fant sted rundt 60 nautiske mil nord for Bab al-Mandab-stredet, ifølge en amerikansk tjenesteperson.

Rederi i Bergen

Strinda er en kjemikalietanker som eies av bergenske J. Ludwig Mowinckels Rederi. Skipet er noe over 144 meter langt og litt over 24 meter bredt.

Rederiet bekrefter overfor NTB at ett av deres skip er truffet av en rakett i Rødehavet.

– Ingen om bord har kommet til skade. Skipet er på vei til trygg havn for egen maskin, skriver administrerende direktør Geir Belsnes i en melding.

Til Bergens Tidende opplyser rederiet at mannskapet på 22 alle er fra India. Belsnes har selv ikke vært i kontakt med dem, men opplyser at han har fått rapporter fra selskapet som drifter skipet.

Rederiet varsler i en pressemelding om hendelsen.

Brann om bord

Den amerikanske hovedkommandoen for Midtøsten, Øst-Afrika og Sentral-Asia bekrefter også hendelsen, og melder samtidig at raketten ble skutt fra Houthi-militsen, ifølge Reuters.

Angrepet skjedde rundt klokka 16 mandag amerikanske tid, altså klokka 22 norsk tid. Det dreier seg ifølge hovedkommandoen om en antiskip-krysserrakett.

– Strinda meldte om skader som førte til en brann om bord, men ingen skadde eller døde på det tidspunktet, heter det.

Israel-advarsel

Houthi-militsen har gått etter internasjonal skipsfart som en del av en regional konflikt som følge av krigen mellom Hamas og Israel. Lørdag varslet bevegelsen at alle skip på vei til Israel var mål, uavhengig av nasjonalitet. Militsen advarte samtidig all rederier internasjonalt mot å ha noe med israelske havner å gjøre.

Strinda var ifølge nettsiden Marine Traffic på vei fra havnen Tanjung Langsat i Malaysia. Til BT opplyser Geir Belsnes at det var på vei til Italia med råvarer for produksjon av biodrivstoff. Han ønsker ikke å si hvor det nå er på vei – utover at det er til en trygg havn.