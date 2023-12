Jury: Google har brukt ulovlig monopolmakt

Den enstemmige avgjørelsen i en domstol i San Francisco mandag kom etter bare tre timer med rådslagning blant de ni jurymedlemmene.

Det er Epic Games, som står bak det populære spillet Fortnite, som står bak søksmålet. Saken dreier seg om det betalingssystemet innen Google Play.

– Seier over Google! skriver Tim Sweeney, toppsjefen i Epic Games, på X – tidligere kjent som Twitter.

70 prosent av telefonene

Saken regnes som et stort nederlag for Google, som tar mellom 15 og 30 prosent av beløpene ved transaksjoner i apper som er lastet ned via tjenesten Play. Dette gir Google milliardinntekter per år. Android-telefoner utgjør 70 prosent av verdens smarttelefonmarked.

Under rettssaken hevdet Gary Bornstein, advokat for Epic Games, at Google er en brutal bølle som har en strategi som går ut på å skremme bort konkurrenter til deres Play Store for Android-apper. Googles advokat, Jonathan Kravis, mente Epic er en selvisk spillprodusent som går til retten for å spare penger mens de undergraver systemet som har gjort Android-telefoner i stand til å konkurrere mot Apple og selskapets Iphone.

Også mot Apple

Blant dem som har vitnet, er Googles administrerende direktør Sundar Pichai. Han og Tim Sweeney hadde i forrige uke et møte der de prøvde å komme til et forlik, ifølge rettsdokumenter.

Det var i 2020 at Epic Games saksøkte både Google og Apple. I saken mot Apple tapte Epic på de fleste punkter. Denne saken er imidlertid til behandling i landets høyesterett.