Reuters: Avstemning over riksrett-etterforskning mot Biden denne uka

Lederen i Representantenes hus, Mike Johnson, har informert sine republikanske partifeller om avstemningen i et lukket møte, opplyser representanten Lisa McClain til nyhetsbyrået.

– Han fortalte det nettopp til oss … Torsdag, sa McClain på vei ut fra et møte med Johnsen.

I så fall kommer avstemningen dagen før de folkevalgte etter planen reiser hjem fra Washington D.C. for en mer enn tre uker lang juleferie.

En rådgiver for den republikanske ledelsen i Representantenes hus opplyser imidlertid at avstemningen ventes å bli holdt allerede onsdag.

Riksrettssaken mot Joe Biden dreier seg om anklager om at presidenten tjente penger på sønnen Hunter Bidens utenlandske forretningsvirksomhet mens han var visepresident. Republikanerne har ikke greid å føre bevis for at presidenten har gjort noe galt.

Demokratene anklager republikanerne for å iverksette riksrettsprosessen utelukkende som hevn for riksrettsprosessene mot tidligere president Donald Trump.

Republikanerne har flertall i Representantenes hus. Demokratene har imidlertid et ørlite flertall i Senatet, og dermed er det lite sannsynlig at det blir flertall for en eventuell riksrettsdom mot Joe Biden.