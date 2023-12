Danielle Waldman ble bare 24 år gammel. Hennes siste natt var fylt av det hun elsket – musikk og dans. Men når musikken stilnet i morgentimene av festivalen Supernova var det av en grusom årsak.

Danielle og kjæresten Naom forsto at de måtte komme seg vekk. En kort video fra de hektiske minuttene etter at Hamas' angrep startet, vitner om en dramatisk slutt på de unge livene:

Naom har satt seg bak rattet i en bil. Han spør om han skal gi ordentlig gass. Han forsikrer de andre i bilen om at han vet hvordan han skal kjøre fort.

24-åringen sitter i baksetet med to andre venner av dem. De prøver å holde seg rolig. Prøver å overbevise hverandre om at alt vil gå bra.

Bilen kommer kjører i stor fart. Noen spør kort om de skal ta til høyre eller venstre.

Så går det i svart.

– Elsket å danse

– Hun var en fantastisk jente. Hun elsket å danse. Hun elsket dyr. Hun elsket folk. Hun hadde mange, mange venner, sier Eyal med en kjærlighet og i ro stemmen.

BBC møter faren til Danielle i hans kontorer i Tel Aviv.

Nå sitter Eyal igjen med en dyp sorg. Etter at mobilvideoen var ferdig tok det ikke mange minuttene før et voldsomt kuleregn traff bilen som Danielle satt i. Datteren og hennes kjæreste ble to av 360 israelske ofre fra Supernova musikkfestival den 7. oktober.

Over 1200 mistet livet i Hamas' voldsomme angrep den dagen. Siden det har Israel erklært krig og drept over 18.000 mennesker i Gaza.

Når Eyal fikk vite at datteren var savnet var han i Indonesia. Han dro tilbake til Israel i håp om å finne Danielle i live. Etter å ha lett gjennom det han beskriver som en krigssone fant han til slutt bilen.

Blod og kulehull. Det eneste Eyal kunne håpe på var at Danielle hadde klart å rømme eller at hun hadde blitt tatt som gissel.

To dager senere ble hun funnet. Død.

Eyal håper fortsatt på fred. Foto: Eyal Waldman / Facebook

– Må slutte å drepe hverandre

Eyal Waldman jobber innen teknologi og grunnla chip-selskapet Mellanox. I 2009 solgte han selskapet for 6,8 milliarder dollar.

I intervjuet med BBC brister Eyals stemme. Likevel er han klar i sin tale. Palestinerne trenger sin egen stat, og det raskt.

– Vi trenger å bytte ledelsen på begge sider. Så håper jeg at vi kan klare å skape fred og bygge to stater for våre folk om to til fire år, og at vi kan leve sammen ved siden av hverandre, sier han.

Samtidig er Eyal klar på at de ansvarlige for angrepet 7. oktober må elimineres. Den tidligere spesialsoldaten i den israelske hæren mener man vet nøyaktig hvem som angrep gjennom videoer og telefoner.

Waldman har tidligere åpnet et designsenter for broer i Gaza, og donert store summer til sykehus der. I tillegg har han jobbet for å skape arbeidsplasser både i Gaza og på Vestbredden. Det angrer han overhode ikke på.

– Jeg tror vi må gjøre alt vi kan for å gjøre dette til det beste stedet å bo. Vi må stoppe å drepe hverandre og finne en måte å leve sammen på. Jeg har jobbet i to og et halvt tiår for fred.