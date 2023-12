Forrige uke rykket politiet i Marion County, Florida ut etter et nødanrop om skyting på en skole. Straffen gikk imidlertid til ringeren selv.

Flere amerikanske medier omtalte saken.

Telefonen ringte hos nødsentralen omtrent halv ti på formiddagen. I et anrop på 43 sekunder kan man høre samtalen mellom operatøren og ringeren, hvor samtalen kuttes brått av at «skoleskyteren» visstnok skal komme. Et beredskap med blant annet politi, SWAT, luftpatrulje og hunder var på plass kort tid etterpå.

Lærere og elever ble evakuert fra stedet og skolen gjennomsøkt av politiet. Så viste det seg at hendelsen var falsk.

En elleve år gammel gutt skal ha ringt politiet fra vennens mobil. Årsaken? Han ville dra hjem tidlig fra skolen.

Politiet i Marion County opplyser selv om hendelsen på Facebook, med lydklipp fra telefonsamtalen vedlagt. De beskriver det hele som en «spøk», men ser alvorlig på situasjonen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Se også: 12-åring stjal gaffeltruck: Traff ti biler

Straffeforfølgelse

Politiet arresterte gutten på anklager om en falsk melding om masseskyting, bruk av toveis kommunikasjonsenhet for å legge til rette for en forbrytelse, forstyrrelse av en skolefunksjon og misbruk av nødsentralen.

«Loven krever at enhver person som kommer med denne typen falske rapporteringer må betale erstatning for kostnadene for politiets utrykning, som i dette tilfellet vil tilsvare hundrevis på hundrevis av arbeidstimer», heter det fra lensmannen i Marion County, Billy Woods, på Facebook.

«Denne unge mannen må nok klippe mange plener for å kunne betale for regningen».

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Politiet rykket ut til stedet og evakuerte alle på skolens område. På Facebook beskriver politiet en "synlig redsel" hos både elever og ansatte. NB: Illustrasjonsbilde. Bildet er fra en barneskole i San Antonio, Texas, 23. august 2023. Foto: Eric Gay / AP Photo

Det varierer fra stat til stat hva minstealderen er for å kunne bli straffeforfulgt i USA.

I Florida er aldersgrensen på syv år, men dette bortfaller ved visse forbrytelser, som drap. 25 stater har ingen nedre aldersgrense. Til sammenligning er den kriminelle lavalderen i Norge 15 år, og den er ufravikelig.

Oversikten er hentet fra National Juvenile Justice Network.

Hittil i år har mer enn 40.000 personer blitt drept av skytevåpen i USA. Det skriver ABC News.