– Jeg er fortsatt trygg på at det vil komme støtte fra USA, men det er ikke bra at dette tar tid og skaper usikkerhet. For USA er den aller største bidragsyteren til Ukraina. Paradokset er at det er et stort flertall i kongressen for å støtte Ukraina, men det har nå blitt sammenvevd med et innenrikspolitisk spørsmål, sier Stoltenberg til Dagens Næringsliv.

Senatet i USA blokkerte onsdag president Joe Bidens hjelpepakke på 60 milliarder dollar til Ukraina på tross av advarselen fra Det hvite hus om at det kan føre til seier for Russlands president Vladimir Putin.

Stoltenberg: – Farlig

Mot slutten av denne uken skal EU stemme over et budsjett med 600 milliarder i lån og støtte til Ukraina, men Ungarn vil si nei.

Nato-sjefen vil ikke utelukke at Putin igjen kan komme på offensiven om støtten fra Vesten tørker inn.

– Det vil være en tragedie for Ukraina og farlig for oss. Derfor gjør jeg alt jeg kan for å sikre fortsatt støtte, sier han til avisen.

Tror Russland feiret

I slutten av forrige uke, da det ble klart at senatet stanser hjelpepakken til Ukraina, uttalte Palle Ydstebø til ABC Nyheter at Russland trolig feirer dette.

– Dette er dramatisk. Hvis dette vedvarer kan det få alvorlige følger for den videre krigføringen i Ukraina, sa Palle Ydstebø til ABC Nyheter.

Han er sjef for seksjon landmakt på Krigsskolen ved Forsvarets høyskole

Han understreket at Russland ikke nødvendigvis vinner krigen med det første, eller at Ukraina kommer på hælene med én gang, men det vil bli hardere for Ukraina å stå imot de russiske angrepene.

– Det gjelder både på bakken og ulike former for missil, rakett og droneangrep mot ukrainske byer og infrastruktur. Som følge av det, risikerer man større ukrainske tap av soldater og sivile, sier Ydstebø.