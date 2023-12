President Volodymyr Zelenskyj og statsminister Viktor Orban vekslet ord i rundt 20 sekunder mens de søndag minglet med andre som tok del i presidentinnsettelsen, viser videoen fra den argentinske nasjonalforsamlingens Youtube-kanal.

I sin daglige videotale, publisert på Telegram, snakket Zelenskyj om samtalen.

– Det var så oppriktig som det går an, og selvsagt handlet den om våre europeiske anliggender, sier presidenten.

Ukrainske medier har skrevet at de to kanskje skulle møtes i Buenos Aires for å diskutere Ukrainas søknad om EU-medlemskap. Torsdag og fredag skal EU diskutere søknaden. En viktig støttepakke til Ukraina står også på møteagendaen. Men Orban har sagt nei til begge sakene.

Lørdag ble det kjent at Zelenskyj var på vei til Argentina for å delta på innsettelsen av den høyrepopulistiske presidenten Javier Milei. Det er ikke bekreftet at Zelenskyjs formål med besøket er å snakke med Orban.

Orbans pressesjef Bertalan Havasi bekrefter i en epost til nyhetsbyrået Reuters møtet. Han kommenterer ikke hvorvidt Ungarns statsminister vil fortsette å motsette seg ukrainsk EU-medlemskap.

– Når det gjelder Ukrainas EU-tiltredelse, signaliserte Viktor Orban at medlemslandene kontinuerlig diskuterer saken, skriver Havasi.