Minst 17 skadd i togkollisjon i Italia

Ulykken skjedde søndag utenfor Ravenna på en strekning mellom Bologna og Rimini, melder italienske medier.

Ulykken skjedde da et høyhastighetstog og et lokaltog i relativt lav hastighet kjørte inn i hverandre. Det ene toget skal ifølge La Repubblica ha stanset for en signalfeil da det andre toget kjørte inn i det.

Ifølge brannvesenet er minst 17 personer skadd. En talsperson for togselskapet Trenitalia opplyser at det kun dreier seg om lettere skader – for det meste skrubbsår.

Samferdsels- og visestatsminister Matteo Salvini opplyser at han følger med på situasjonen og bekrefter også at det dreier seg om lettere skader.