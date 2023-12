Zelenskyj til Det hvite hus

Zelenskyj var søndag i Buenos Aires, der han deltok på innsettelsen av Argentinas nyvalgte president Javier Milei. Reisen til Latin-Amerika ble først offentlig kjent da Zelenskyj var på vei over Atlanterhavet.

Zelenskyj skal møte Biden i Washington under et arbeidsbesøk som starter allerede mandag, opplyser den ukrainske presidentens kontor søndag.

Kamp om støtte

Senatet stanset tidligere denne uka den videre behandlingen av en ny amerikansk hjelpepakke til Ukraina. Republikanerne krever endringer i immigrasjonspolitikken i bytte mot nye bevilgninger til både Ukraina og Israel.

Til nå har de bevilget 111 milliarder dollar (1211 milliarder kroner) for å hjelpe Ukraina, men amerikanske tjenestepersoner har advart om at de kommer til å gå tom for midler til støtte til Ukraina innen året hvis Kongressen ikke handler.

Hvis de ikke får sikret ny støtte, kan det få store konsekvenser for Ukrainas slagkraft i krigen mot Russland.

Ukraina har sagt at en mulig utsettelse av amerikansk støtte innebærer «stor risiko» for at Russland vinner krigen.

Tredje besøk

Zelenskyjs kontor bekrefter at presidentens Washington-besøk skal dreie seg om forsvarssamarbeid.

Det hvite hus varslet i helgen at Biden skal ta en mer aktiv rolle i forhandlingene om å sikre en tverrpolitisk avtale om økt militærstøtte til både Ukraina og Israel.

Zelenskyj har vært i USA to ganger siden Russland gikk til fullskala angrep i februar 2022. Først i desember 2022, så i september 2023. Biden var i Ukraina i februar i år.