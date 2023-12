WHO med krisevedtak om Gaza

Krigen mellom Israel og Hamas har katastrofale helsemessige følger for innbyggerne i Gaza, advarer Verdens helseorganisasjons (WHO) leder Tedros Adhanom Ghebreyesus

– Konfliktens innvirkning på helsen er katastrofal, sier WHO-sjefen.

WHOs hovedstyre holdt søndag et krisemøte for å diskutere situasjonen i Gaza, og Tedros åpnet møtet med å berømme helsearbeiderne der.

– De har en umulig oppgave og jobber under ufattelige forhold, sier han.

Sult og sykdom

På møtet stilte de 34 landene i hovedstyret, inkludert USA, seg bak en resolusjon med krav om umiddelbar humanitær tilgang.

De israelske angrepene har de siste to månedene drevet 1,9 millioner mennesker på flukt, og det er stor mangel på strøm, mat og rent vann. Helsevesenet er i ferd med å kollapse, og kapasiteten er redusert til en tredel, ifølge Tedros.

Hjelpeorganisasjoner frykter at sult og sykdom snart kan komme til å kreve like mange liv som israelske bomber og granater på Gazastripen.

Første konsensus-vedtak

Tedros påpeker at WHO med sitt vedtak har oppnådd den første «konsensus-resolusjonen i konflikten siden den startet for to måneder siden». Dette er noe å bygge videre på, mener WHO-sjefen.

Afghanistan, Marokko, Qatar og Jemen fremmet resolusjonsforslaget. USA valgte å ikke blokkere vedtaket. Men ambassadør Batsheba Crocker sa at amerikanerne hadde betydelig innvendinger mot at teksten manglet referanser til Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober.

Flere krav

WHO-styret krever at helsepersonell og forsyninger må få slippe inn i det krigsherjede området. I tillegg må det innvilges utreisetillatelser for pasienter som trenger behandling utenfor Gaza.

Angrep mot helsepersonell og pasienter skal dokumenteres, og resolusjonen krever også at det sikres midler til gjenoppbygging av Gazas ødelagte sykehus.

Krisemøter i WHO er sjeldne, men er tidligere blitt holdt blant annet under covid-19-pandemien i 2020 og ebola-epidemien i Vest-Afrika i 2015.