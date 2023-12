Over 300 båtflyktninger ankom Indonesia etter ukevis til havs

Flyktningene ankom en strand i Pidie natt til søndag lokal tid. De lokale myndighetene nektet først mange av dem slippe dem inn i landet og hjelpe dem.

Nyhetsbyrået AFP så selv mange av flyktningene som samlet seg på stranden, inkludert mødre som holder barna sine i armene. Andre ligger på stranden i et forsøk på å hente seg inn etter reisen over havet.

En gruppe med 135 mennesker, hovedsakelig kvinner og barn, ble imidlertid flyttet til en teltleir med andre rohingya-flyktninger i løpet av dagen.

Reiste 1. november

Flyktningene er en del av den største tilstrømmingen av rohingyaer fra Myanmar siden 2017. Den muslimske folkegruppen har vært utsatt for omfattende overgrep og angrep fra militærjuntaen i hjemlandet.

– Vi har vært til sjøs i nesten en og en halv måned. Vi dro 1. november, sier en 24-årig flyktning til AFP.

Rundt 1 million har flyktet til nabolandet Bangladesh. Derfra legger mange tusen årlig ut på en lang og dyr reise til havs i håp om å nå Malaysia eller Indonesia.

Trusler mot flyktningene

Lokale myndigheter og innbyggere i Pidie har også tidligere avvist forfulgte rohingyaer og truet med å sende dem til havs igjen etter at over 1000 flyktninger ankom forrige måned.

President Joko Widodo sa fredag at flyktningene skal få midlertidig hjelp, men at lokalsamfunnenes interesser skal prioriteres. Han beskyldte nettverk av menneskesmuglere for å stå bak økningen i antall båtflyktninger som kommer til landet.

Indonesia har ikke signert FNs flyktningkonvensjon og sier landet ikke er forpliktet il å ta imot flyktninger fra Myanmar. Også flere naboland har stengt døren, så rohingyaene har få alternativer.