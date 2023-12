USAs regjering går utenom Kongressen for å selge granater til Israel

Biden-administrasjonen opplyser lørdag at den har godkjent salg av 14.000 stridsvogngranater til Israel. Amerikansk UD sier de informerte Kongressen om salget etter at utenriksminister Antony Blinken fastslo at «det forelå en nødsituasjon som krevde umiddelbart salg» av ammunisjon i USAs interesse.

Dermed omgår regjeringen kravet om at salg av militært utstyr til utlandet skal godkjennes av Kongressen. Det er sjelden, men ikke første gang, en slik løsning er valgt. Den ble blant annet brukt for å levere våpen raskt til Saudi-Arabia under Gulfkrigen tidlig på 1990-tallet.

Salgssummen er på 106 millioner dollar – rundt 1,15 milliarder kroner. Det er bare en brøkdel av pakken på 106 milliarder dollar i hjelp til Ukraina og Israel, som president Joe Biden har bedt Kongressen om å godkjenne, men som treneres av en debatt om innvandring og grensekontroll.