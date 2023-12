Sierra Leones ekspresident avhørt om kuppforsøk

Staben til Ernest Bai Koroma, som styrte det vestafrikanske landet fra 2007 til 2018, sier ekspresidenten ikke er satt i husarrest.

Informasjonsminister Chernor Bah sier Koroma, som var i avhør fredag, ble avhørt på nytt lørdag, for han ble løslatt «på betingelse at han oppholder seg på eiendommen sin».

– Han kan ikke gå utenfor huset uten eksplisitt tillatelse fra generalinspektøren for politiet, skriver Bah på X. Han legger til at ekspresidenten kun har fått lov til å få besøk av tre familiemedlemmer og tre partimedlemmer. Betingelsene gjelder fram til det holdes nye avhør mandag.

Koroma ble kalt inn til politiet som en del av etterforskningen av sammenstøt i slutten av november. Væpnede angripere stormet et militært våpenlaget, to kaserner, to fengsler og to politistasjoner og havnet i sammenstøt med sikkerhetsstyrkene om morgenen 26. november.

Ifølge Bah ble 21 mennesker drept. Siden da er 71 personer pågrepet.