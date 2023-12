Amerikansk borger pågrepet for nettinnlegg i Russland

Politiet sier mannen i fjor la ut et provoserende bilde med et St. Georgsbånd knyttet rundt stortåen på et lik. Bildet hadde påskriften «Den rette måten å bære St. Georgsbåndet på» og ble delt i et russisk sosialt medium.

Det svarte og oransje St. Georgsbåndet har siden tsartiden blitt brukt i militære utmerkelser og som et minnesymbol. I det siste har det også blitt brukt som et tegn på lojalitet til president Vladimir Putin og til å vise støtte til Russlands krigføring i Ukraina.

Politiet mener bildet «krenker et symbol på Russlands militære ære». Å vanære båndet ble gjort ulovlig i fjor. Mannen som er pågrepet, risikerer opptil fem år i fengsel og bøter tilsvarende 900.000 kroner.

I flere tidligere sovjetrepublikker er St. Georgsbåndet forbudt fordi det regnes som et symbol på russisk aggresjon.

Det amerikanske utenriksdepartementet sier de er kjent med pågripelsen. De sier at når en amerikansk borger pågripes i utlandet, yter de konsulær bistand.