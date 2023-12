80 menn pågrepet i Frankrike, anklaget for overgrep

Politiet har denne uka utført pågripelser i 53 av Frankrikes 101 departementer, opplyser politikommissær Quentin Bevan til nyhetsbyrået AFP lørdag kveld.

De pågrepne mennene er fra rundt 30 til over 60 år gamle og kommer fra svært forskjellige bakgrunner. En er folkevalgt, en annen er arbeidsledig.

– Det er ingen typisk profil når det gjelder seksuelle overgrep mot barn, sier han.

Etterforskningen har imidlertid vært rettet spesielt mot yrker der voksne er i jevnlig kontakt med barn.

– Ekstremt voldelig

En av de pågrepne jobbet på et senter for personer med funksjonsnedsettelser. Han er tidligere dømt for voldtekt, men hadde fått ny identitet og klarte dermed å komme i kontakt med barn igjen, sier Bevan, som leder enheten som samordnet aksjonen.

Politiets ransakinger avdekket «over 100.000» videoer og bilder med overgrepsmateriale på PC-er og harddisker. Noe av innholdet var «ekstremt voldelig» og inkluderte seksuelle handlinger mot babyer, sier politilederen.

– Seksuelt misbruk av barn via nettet handler ikke bare om einstøinger som tråler nettet … Noen har gått lenger og begått forbrytelser i den virkelige verden eller er i ferd med å gjøre det, forteller han.

13 fengslet

De pågrepne har innrømmet fakta som ble lagt for dem i politiets varetekt, men noen har prøvd å tone ned alvoret eller fraskrive seg ansvar. Bevan forteller også at noen forsøkte å ødelegge datautstyr med hammer da politiet dukket opp.

51 av de pågrepne er fremstilt for retten. 13 av disse ble fengslet, men 38 er ilagt meldeplikt. Resten er løslatt i påvente av videre etterforskning av det beslaglagte materialet. Innenriksdepartementet opplyser at etterforskningen fortsetter.