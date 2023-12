Zelenskyjs kontor opplyste på meldingstjenesten Telegram lørdag kveld at han har møtt statsministeren i den vestafrikanske øystaten Kapp Verde på vei til Argentina.

Høyrepopulisten Milei vant presidentvalget i Argentina i november. Han skal innsettes i en seremoni i Buenos Aires søndag.

Argentinske kilder har snakket om at Zelenskyj var ventet å delta, men den ukrainske regjeringen bekreftet ikke reiseplanene til Sør-Amerika før Zelenskyj var på vei.

Blant andre utenlandske gjester som er ventet til innsettelsesseremonien, er Ungarns statsminister Viktor Orban.

Orban har truet med å blokkere 50 milliarder euro i budsjetthjelp til Ukraina fra EU de kommende årene og et mulig grønt lys til medlemskapssamtaler. Dette er viktige saker for Ukraina mens landet kjemper mot den russiske invasjonen, og et nei fra Brussel vil være et hardt slag.

Presidenten i nabolandet Chile, Gabriel Boric, er også ventet til Buenos Aires. De venstreorienterte lederne i Brasil og Mexico, Lula da Silva og Andres Manuel Lopez Obrador, kommer imidlertid ikke.

Milei skal tas i ed i en seremoni i den argentinske kongressen. Han overtar som president etter Alberto Fernandez fra sentrum-venstresiden. Mileis første tale som president ventes å dreie seg om Argentinas skadeskutte økonomi og hvordan han akter å reparere den.