– Jeg setter svært stor pris på den korrekte beslutningen USA tok i FNs sikkerhetsråd. Derfor kommer Israel til å fortsette med sin rettferdige krig for å eliminere Hamas og oppnå resten av krigens mål, sier Netanyahu i en videouttalelse lørdag kveld.

USA blokkerte kravet om våpenhvile fra et overveldende flertall av Sikkerhetsrådets medlemsland kvelden før. Også Norge, de fleste av FNs øvrige medlemsland, FNs generalsekretær og en lang rekke hjelpeorganisasjoner støtter kravet om en humanitær våpenhvile.

FN og hjelpeorganisasjoner har beskrevet den humanitære situasjonen i Gaza som apokalyptisk. Lørdag advarte FN om at halvparten av befolkningen sulter, og mange er syke.

Varsler opptrapping

Samtidig fortsetter de israelske angrepene over hele Gazastripen lørdag.

Samme kveld varslet Israels forsvarssjef en ytterligere opptrapping i den israelske krigføringen. Militæret er nødt til å «presse hardere» på i sin militæroffensiv, mener forsvarssjef Herzi Halevi

– De siste dagene har vi sett terrorister som overgir seg. Dette er et tegn på at nettverket deres er i ferd med å bryte sammen, og et tegn på at vi er nødt til å presse hardere, sa Halevi under en seremoni ved Vestmuren i gamlebyen i det okkuperte Øst-Jerusalem.

Det er over to måneder siden Israel gikk til krig med det uttalte mål å utslette Hamas etter at den militante palestinske bevegelsen gikk til angrep på Israel 7. oktober. 1200 mennesker ble drept, de fleste av dem sivile israelere.

Siden har den israelske militærmakten sluppet tusenvis av bomber over Gaza, en liten Hamas-kontrollert kyststripe på størrelse med Mjøsa og med en befolkning på 2,3 millioner innbyggere. 1,9 millioner mennesker er drevet på flukt.

Over 17.700 mennesker er ifølge helsedepartementet drept, blant dem over 7000 barn. Tusenvis er i tillegg savnet og antas å være begravd i ruinene. I tillegg er det ofre som aldri blir telt fordi de ikke kommer fram til sykehusene.

Både FNs menneskerettskontor og andre eksperter mener derfor at det reelle dødstallet antakelig er høyere enn det helsedepartementet har rapportert.

Det Hamas-styrte helsedepartementet skiller ikke mellom sivile og stridende når de fører oversikt over drepte, men har oppgitt at 70 prosent er kvinner og barn.

Fortsatt kamper i nord

En rådgiver for Israels nasjonale sikkerhetsrådgiver hevdet lørdag at minst 7000 militante palestinere er drept under Gaza-krigen.

– Det kan være flere, for vi vet ikke alt som er under steder som har rast sammen og tunneler og lignende, sier Tzachi Hanegbi, som hevder 7000 er et konservativt estimat.

Etter våpenhvilens kollaps i forrige uke, har Israel utvidet sin bakkeoffensiv sørover. Samtidig har begge parter meldt om en opptrapping av kampene i Nord-Gaza, der Israel gjentatte ganger har hevdet at Hamas har mistet kontrollen.

En AFP-journalist så lørdag tusenvis av innbyggere som har søkt tilflukt i Shifa-sykehuset. Sykehuset er for lengst er satt ut av drift og delvis ødelagt etter at israelske soldater inntok bygningene i november.

Uvanlig trekk i FN

Den humanitære katastrofen fikk António Guterres denne uka til å ta i bruk FN-paktens artikkel 99, som første generalsekretær i FN siden 1989. Han innkalte dermed FNs sikkerhetsråd til krisemøte fredag.

13 av de 15 medlemslandene stemte for et resolusjonsforslag som tok til orde for øyeblikkelig humanitær våpenhvile i Gaza. Storbritannia avsto fra å stemme. Dermed ville resolusjonen blitt vedtatt hvis ikke USA hadde benyttet seg av sin vetorett.

USA begrunnet sitt veto blant annet med at en våpenhvile vil gjøre Hamas i stand til å gjenta det de gjorde 7. oktober.

– Andre land må også forstå at det er umulig å støtte utslettelsen av Hamas på den ene siden, og på den andre siden ta til orde for å en slutt på krigen – som vil forhindre utslettelsen av Hamas, sier Netanyahu.