EU planlegger Ukraina-hjelp selv om Ungarn skulle si nei

Ungarns statsminister Viktor Orban har truet med å blokkere 50 milliarder euro i budsjetthjelp til Ukraina de kommende årene og et mulig grønt lys til medlemssamtaler. Dette er viktige saker for Ukraina mens landet kjemper mot den russiske invasjonen, og et nei fra Brussel vil være et hardt slag.

Ukraina er svært avhengig av økonomisk hjelp fra Vesten for å holde det gående. Budsjettstøtten, som tilsvarer nærmere 600 milliarder kroner med dagens kurs, skal fordeles fram til 2027.

– Vi vet hvor eksistensielt dette er. Europeiske ledere er ansvarlige mennesker – i hvert fall 26 av dem. De vil følge opp sine forpliktelser, sier EU-tjenestemannen. Henvisningen til de 26 lederne er ett tydelig signal om at ett av de 27 medlemslandene går i utakt med resten.

Mulige alternativer

Tjenestemannen sier at de øvrige medlemslandene kan gi mindre beløp av gangen for kortere perioder dersom Orban legger ned veto. Eventuelt så kan de øke sine bilaterale bidrag til Ukraina for å dekke opp for manglende felles støtte fra EU.

I fjor ga EU 18 milliarder euro til Ukraina. Da sa Ungarn først nei i desember, men snudde etter at de sa de hadde sikret seg tilgang til egne EU-utbetalinger som var frosset på grunn av unionens bekymring for demokratiets vilkår under Orban.

- Et gjennomgående problem

EN ledende EU-diplomat sier det kan være mulig å finne et kompromiss, men legger ikke fingrene imellom i beskrivelsen av flere EU-lands frustrasjon over Ungarns holdning.

– De ungarske bråkmakerne er et gjennomgående problem for vår politikk knyttet til Russlands aggresjon mot Ukraina, sier diplomaten, som ikke ønsker å bli navngitt.