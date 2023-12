Livstidsdom for tenåring etter skoleskyting

Gutten var bare 15 år gammel da han en novemberdag i 2021 begynte å skyte mot medelver med en pistol faren hadde kjøpt til ham som julepresang. I tillegg til de fire drepte elevene ble seks andre elever og en lærer såret i skoleskytingen utenfor Detroit.

Dommeren avviser forsvarernes ønske om å gi tenåringen mulighet til prøveløslatelse på et senere tidspunkt.

– Denne handlingen krevde omfattende planlegging og undersøkelser, og han gjennomførte alt det han planla, sa dommer Kwame Rowe som kalte skytingen en terrorhandling.

Før dommen ble avsatt ba tiltalte selv om ordet og tok ansvar for det han hadde gjort. Han lovet å jobbe for på bli et bedre menneske, uansett hva dommen måtte bli.

– Jeg ønsker bare at de jeg har såret endelig skal få en følelse av at noen stilles til ansvar og at det er oppnådd rettferdighet, sa tenåringsgutten.

I løpet av det drøyt fire timer lange rettsmøte fortalte etterlatte og overlevende skrekkhistorier om angrepet og hvordan de sliter med å gå videre.

Også guttens foreldre er tiltalt etter skoleskytingen. De er tiltalt for uaktsomt drap i det som er et sjeldent forsøk på å holde foreldre ansvarlige når barn utfører skoleskytinger. Påtalemyndigheten anklager foreldrene for gov uaktsomhet og mener de visste sønnen var for ung og i en for krevende livssituasjon, men likevel valgte å gi ham et våpen.