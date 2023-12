FNs matprogram sier de ikke kan gjøre jobben sin i Gaza

– Med sammenbruddet i lov og orden er enhver meningsfull humanitær operasjon umulig, sier WFPs visedirektør Carl Skau etter å ha besøkt Gaza fredag.

– Bare en brøkdel av de nødvendige matforsyningen slipper inn, det er en katastrofal mangel på drivstoff, kommunikasjonssystemene er brutt sammen og det er ingen sikkerhet for våre ansatte eller for dem som skal servere maten vi deler ut. Da kan vi ikke gjøre jobben vår, sier Skau.

Under våpenhvilen i forrige uke viste WFP at de kan få fram mat dersom forholdene ligger til rette for det, og Skau ber om en humanitær våpenhvile.

– Vi har mat på lastebiler, men vi trenger mer enn en grenseovergang. Og når lastebilene er på innsiden, må de få fritt og trygt leie for å nå palestinerne hvor enn de måtte være, sier WFP-toppen.

Dagen før kom FNs nødhjelpssjef Martin Griffiths med en lignende uttalelse om at det ikke lenger er mulig å drive humanitært arbeid på Gazastripen.