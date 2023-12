– Det er tragisk at Sikkerhetsrådet ikke klarer å bli enige om en humanitær våpenhvile, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) til NTB.

13 av de 15 medlemmene i Sikkerhetsrådet stemte for forslaget. Foruten USAs veto avsto Storbritannia fra å stemme.

– Norge har gitt vår fulle støtte til denne resolusjonen om en umiddelbar våpenhvile i Gaza. Budskapet er svært alvorlig og gjenspeiler den katastrofale humanitære situasjonen i Gaza, sier Eide.

Han påpeker at Sikkerhetsrådet møttes fredag etter at generalsekretær António Guterres tok i bruk artikkel 99 i FN-pakten, som kan brukes da generalsekretæren anser internasjonal fred og sikkerhet for å være truet. Eide omtaler det som et «diplomatisk nødsignal fra FNs øverste leder».

– Det mener Norge at Sikkerhetsrådet og verdenssamfunnet burde ta på det aller største alvor. Saken vil nå gå videre til hovedforsamlingen for avstemming i løpet av neste uke. Der skal også Norge delta, sier Eide.

– Oppfordringen til det internasjonale samfunn er klar: Vi har et ansvar for å gjøre alt i vår makt for å hindre videre eskalering, legger han til.