Den lokalkjente poeten og aktivisten Refaat Alareer (45) ble drept i et israelsk luftangrep mot Gaza by, opplyser venner og kollegaer.

Mellom onsdag og torsdag registrerte myndighetene minst 350 drepte palestinere i krigen. Fredag hadde helsedepartementet registrert ytterligere 310 drepte. Blant ofrene var 40 mennesker som ble drept i angrep i nærheten av Gaza by fredag, og titalls andre liv gikk tapt i Jabalia og Khan Younis, opplyser departementet.

Israel har utvidet bakkeoffensiven i krigen mot Hamas og kraftig trappet opp angrepene i sør siden våpenhvilen opphørte i forrige uke. De få sykehusene som fortsatt er i drift, sliter med å behandle de sårede.

– Hver dag mister vi titalls sårede på grunn av mangel på behandling og forsinkelser i å få dem ut av Gaza, sa helsedepartementets talsmann Ashraf al-Qedra da han kunngjorde det nye tallet.

Over 46.000 palestinere er såret i israelske angrep siden krigen brøt ut, og 70 prosent av de drepte er kvinner og barn, ifølge departementet.

«Vi er ikke tall»

I tillegg er tusenvis savnet og antatt å være begravd i under ruinene. To måneder med krigføring har jevnet store deler av det lille området med jorden. Rundt 80 prosent av befolkningen på over 2,2 millioner er ifølge FN drevet på flukt.

Den 45 år gamle dikteren som ble drept i israelske luftangrep torsdag, var også redaktør og professor i engelsk litteratur.

Alareer skrev protestdikt mot Israels krigføring og var i 2015 med på å grunnlegge «We Are Not Numbers» – en gruppe som fortalte historiene som ligger bak tallene på palestinere i nyhetene.

Siste dikt

45-åringen ble drept sammen med sin bror, søster og hennes fire barn i et angrep mot huset deres i Gaza by, skriver nyhetsbyrået AP. Der ble de igjen på tross av den israelske hærens krav tidlig i krigen om at befolkningen måtte flykte sørover.

Mandag skrev Alareer på X , tidligere kjent som Twitter, at veggene i huset ristet under drønnet av bombene, granatene og skytingen som kom nærmere.

Det siste diktet han skrev og delte i sosiale medier, åpner som følger:

«If I must die/let it bring hope/let it be a tale.»

Hyllet Hamas-angrep

Alareer underviste i engelsk litteratur med vekt på Shakespeare på Gazas islamske universitet. Han skrev og redigerte flere dikt- og novellesamlinger, blant dem «Gaza Unsilenced» og «Gaza Writes Back». De inneholdt tekster ført i pennen av unge palestinske forfattere fra et Gaza under blokade.

Alareer fikk også kraftig kritikk for sine retoriske angrep på Israel, deriblant en hyllest av Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober, der rundt 1200 mennesker ble drept og 240 bortført. I et intervju med BBC beskrev han angrepet som «legitimt og moralsk».

– For Refaat var det engelske språket et verktøy for frigjøring, en måte å bryte ut av Gazas vedvarende beleiring, som et teleporteringsinstrument som trosset Israels gjerder og den intellektuelle, akademiske og kulturelle blokaden av Gaza, skriver den palestinske forfatteren og tidligere studenten Jehad Abusalim i sosiale medier.