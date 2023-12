USA er imot umiddelbar våpenhvile i Gaza

USAs representant i FNs sikkerhetsråd sa fredag at amerikanerne er imot en umiddelbar våpenhvile på Gazastripen. Her leter palestinere etter en familie som antas å ha blitt drept i et israelsk angrep mot flyktningleiren Nusseirat på Gazastripen. Foto: Adel Hana / AP / NTB Foto: NTB