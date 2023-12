Nye tiltalepunkter mot Hunter Biden

Tre av lovbruddene regnes som grove, mens de øvrige seks ikke er like alvorlige. Det har tidligere vært ventet at Biden junior ville inngå en avtale med påtalemyndigheten om å erkjenne skyld for mindre alvorlige skattelovbrudd.

Den avtalen kollapset i juli da en dommer stilte spørsmål ved den. Republikanere som har gransket Biden, har også hevdet at han kom altfor godt ut av den foreslåtte avtalen.

I rettsdokumentene står det at departementet mener Biden har unndratt minst 1,4 millioner dollar i føderal inntektsskatt i løpet av en fireårsperiode. Summen tilsvarer drøyt 15 millioner kroner med dagens kurs. I stedet for å betale skatt, har Biden brukt store summer på en overdådig livsstil, skriver departementet i dokumentene.

Strafferammen er på opptil 17 års fengsel.

Skattelovbruddene kommer i tillegg til en tiltale om brudd på våpenloven i delstaten Delaware. I oktober erklærte Biden seg ikke skyldig i å ha løyet om narkotikabruk da han kjøpte et våpen. Det var den første straffesaken mot et barn av en sittende amerikansk president.

Justisdepartementet sier etterforskningen av Biden fortsatt pågår.