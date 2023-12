Testing av hiv-vaksine i Afrika stanses

Forsøket, som inngår i et større vaksineinitiativ, startet i desember 2020 og skulle avsluttes neste år. 1512 friske voksne deltok i forsøket i Uganda, Tanzania og Sør-Afrika.

En av lederne for forsøket, Pontiano Kaleebu, sier til Reuters at det stanses etter en anbefaling fra en uavhengig data- og sikkerhetskomité. Komiteen, som har oppsyn med testingen sier at «selv om vi fortsetter, vil vi ikke klare å vise at vaksinen kan være effektiv», forteller Kaleebu.

Selv om det allerede finnes medisiner som kan redusere risikoen for hiv og behandling som kan kontrollere viruset og hindre at en smittet utvikler aids, sier eksperter at en vaksine ville være et viktig verktøy for å få slutt på aids som en trussel mot folkehelsen.

Avslutningen av forsøket er dermed et tilbakeslag i kampen mot sykdommen som hittil har krevd over 40 millioner liv verden over. Ytterligere 39 millioner lever med hiv, brorparten av dem i Afrika.