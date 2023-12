Video viser palestinere som tas til fange i Gaza

Mennene er bare i undertøyet og har bakbundne hender mens de voktes av israelske styrker, skriver nyhetsbyrået AP. Bildene som ble publisert torsdag, er de første som viser slike arrestasjoner i krigen mellom Israel og Hamas, som nå har vart i to måneder.

Israelske medier sier noen av bildene tilsynelatende viser mistenkte Hamas-krigere som har overgitt seg til israelske styrker. Men The New Arab sier en av mennene på bildet er deres Gaza-korrespondent Diaa al-Kahlout. Journalisten ble tatt til fange sammen med sine brødre, slektninger og andre sivile i Beit Lahiya, ifølge det London-baserte mediet.

De ble angivelig tvunget til å kle av seg, før de ble ransaket og brakt til et ukjent sted, ifølge The New Arab.

Også Reuters omtaler bildene, som nyhetsbyrået ikke har vært i stand til å verifisere. Flere palestinere har gjenkjent sine slektninger og avviser at de har noen bånd til militante grupper. Blant dem er en palestinsk amerikaner i Virginia, Hani Almadhoun, som beskriver personene på bildet som «uskyldige sivile».

– De tok dem fra et hus som tilhører familien, i området ved markedet. De tok til fange min bror Mahmoud (32), hans sønn Omar (13), min andre nevø Aboud (27) og min 72 år gamle far, sier Almadhoun.

Den israelske hæren har ikke kommentert bildene direkte, men militærtalsmann Daniel Hagari sier flere hundre mistenkte militante er avhørt, og mange har overgitt seg.