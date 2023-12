Sikkerhetsrådet møtes om Gaza fredag

Møtet i New York skal etter planen starte klokka 10 fredag formiddag, det vil si klokka 16 norsk tid, opplyser FN torsdag.

De forente arabiske emirater har levert inn et nytt resolusjonsutkast med oppfordring til våpenhvile i Gaza. Lignende resolusjonsforslag har tidligere blitt avvist som følge av motstand fra USA, som er Israels viktigste militære og politiske støttespiller.

Guterres skrev onsdag til Sikkerhetsrådet og ba det bruke sin innflytelse for å avverge en humanitære katastrofe i Gaza. Han tok i bruk den sjeldent brukte artikkel 99 i FN-pakten da han ba Sikkerhetsrådet presse på for en våpenhvile.

Samtidig meldes det at representanter for en kontaktgruppe av muslimske land reiser til Washington for å drøfte situasjonen i Gaza. Blant delegatene er Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan.

Gruppa ble opprettet i forrige måned på et fellesmøte mellom Den arabiske liga og Den islamske samarbeidsorganisasjonen.