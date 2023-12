I en felles uttalelse torsdag kveld sier de to nabolandene at de er enige om konkrete skritt for å bygge tillit og bekrefter at de har til hensikt å signere en fredsavtale.

Representanter for de to landene har den siste tiden sittet i fredsforhandlinger etter at Aserbajdsjan tidligere i år inntok den armenske enklaven Nagorno-Karabakh.

Blant annet har Aserbajdsjan godtatt å løslate 32 armenske krigsfanger, mens Armenia sender to aserbajdsjanske soldater hjem.

Aserbajdsjan sier også at Armenia som et tillitsskapende tiltak vil støtte Aserbajdsjans kandidatur for å være vertskap for det neste klimatoppmøtet Cop29.

Samtidig kunngjorde president Ilham Alijev i Aserbajdsjan at presidentvalget neste år skal framskyndes til 7. februar.

Den autoritære Alijev, som har sittet siden 2003, ser ut til å forsøke å profittere fra den vellykkede gjenerobringen av Nagorno-Karabakh, som han kaller gjenopprettelse av landets suverenitet. Det ventes at han blir gjenvalgt.

Nærmest hele den armenske befolkningen på 120.000 mennesker flyktet fra Nagorno-Karabakh etter militæroperasjonen.

Selv om det pågår fredsforhandlinger, frykter Armenia at Aserbajdsjan skal kreve mer armensk territorium. Det kan være å opprette en landkorridor gjennom Armenia til den aserbajdsjanske eksklaven Nakhchivan mellom Armenia og Iran.