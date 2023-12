Ny overgrepsanklage mot Depardieu

Helene Darras sier at Depardieu antastet henne under filmopptak i 2007, heter det. Påtalemyndigheten bekrefter dermed et oppslag i fjernsynskanalen France 2.

Flere kvinner har i årenes løp beskyldt den kjente skuespilleren for tafsing og andre seksuelle overgrep. Beskyldningen vil nå bli gransket av politiet, men saken er trolig foreldet.

Hendelsen inntraff angivelig under opptak av filmen Disco. Darras var 26 år gammel. Hun sier at Depardieu strøk hånden sin over hennes lår og rumpe og spurte om hun ville bli med inn i garderoben.

Darras avviste invitasjonen, men hevder at tafsingen fortsatte under hele perioden med opptak.

I 2020 ble Depardieu tiltalt i Paris etter påstander om voldtekt og andre overgrep mot skuespilleren Charlotte Arnould. I et åpent brev til den konservative avisen Le Figaro i oktober i år skrev Depardieu at han verken er voldtektsmann eller overgriper.

– Jeg har aldri misbrukt en kvinne. Jeg har aldri vært involvert i noen prosjekter av den typen som framføres i påstandene, skrev den kjente skuespilleren. Det har ikke vært mulig å få en kommentar fra Depardieus advokat til de siste anklagene.