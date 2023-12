Den 80 år gamle Walesa er avbildet på Facebook med tomlene i været og en kort tekst som sier at han vil komme seg også denne gangen.

Den tidligere fagforeningslederen fra Gdansk ved den polske østersjøkysten har i årenes løp vært rammet av flere alvorlige sykdommer. Han har diabetes og en hjertelidelse som tvinger ham til å gå med pacemaker.

Et bilde på Facebook for to dager siden viste at han lå i en sykehusseng med oksygenmaske. I en kort beskjed het det at han var rammet av covid. Hans medhjelper Marek Kaczmar sa til polske medier at Walesa var alvorlig syk, men at han fikk god pleie ved sykehuset i Gdansk.