Kamper mellom IDF og Hamas i Khan Younis

Etter å ha brutt gjennom forsvarslinjene til Hamas rundt den nest største byen i den krigsherjede enklaven, har stridsvogner og andre militære kjøretøy rullet inn i Khan Younis.

Sent onsdag opplyste Hamas på Telegram at deres krigere var i intensiv kamp mot israelske styrker langs «alle akser av invasjonen av Khan Younis». Den militante gruppen hevder å ha ødelagt over 20 militære kjøretøy i byen og i Beit Lahia lenger nord på Gazastripen.

IDF sa tidligere at de har brutt gjennom forsvarslinjene og utført «målrettede raid i sentrum av byen», der de har funnet og ødelagt 30 tunnelinnslag.

Statsminister Benjamin Netanyahu sier i en videouttalelse at de israelske styrkene nærmer seg huset til Hamas' leder på Gazastripen, Yahya Sinwar.

Mens kampene pågår advarer humanitære organisasjoner mot å spre krigen sørover. De sier sivile som har flyktet fra den nordlige delen Gazastripen – som i stor grad er lagt i ruiner – ikke lenger har noe sted å gå. Ifølge FN er 1,9 millioner mennesker fordrevet i enklaven etter krigsutbruddet for to måneder siden.

– Vi er utkjørt, mentalt overveldet. Vi trenger at noen finner en løsning så vi kan komme ut av denne situasjonen, sier Amal Mahdi, som bor i Khan Younis.