Israel har godkjent ny stor bosetting i Øst-Jerusalem

Halvparten av det «nye nabolaget» med til sammen 1738 boenheter ligger i den annekterte østlige delen av byen, ifølge organisasjonen.

– Hadde det ikke vært for krigen, ville det vært mye støy rundt dette. Det er et svært problematisk prosjekt med tanke på en sammenhengene palestinsk stat mellom den sørlige Vestbredden og Øst-Jerusalem, sier Hagit Ofran i Peace Now til nyhetsbyrået AFP.

Krysser den grønne linjen

– Halve nabolaget ligger utenfor den grønne linjen i Øst-Jerusalem, mens den andre halvdelen ligger innenfor linjen. Den strategiske plasseringen mellom bydelene Givat HaMatos og Har Homa gjør dette spesielt problematisk fra et politisk ståsted, sier organisasjonen i en uttalelse.

Den grønne linjen er delelinjen som ble etablert i 1949 etter krigen som fulgte i kjølvannet av opprettelsen av Israel året før. Linjen delte byen i en vestlig del, styrt av Israel og en østlig del som ble styrt av Jordan fram til seksdagerskrigen i 1967. Da okkuperte Israel området. Det er senere annektert av Israel, noe som aldri er blitt akseptert av FN.

Det palestinske utenriksdepartementet sier Israel «utnytter den internasjonal bekymringen rundt krigen på Gazastripen til å godkjenne byggingen av en bosetting i okkuperte Øst-Jerusalem.

Brudd på folkeretten

De israelske bosetningene i de okkuperte områdene er i strid med folkeretten. I 2016 vedtok FNs sikkerhetsråd en resolusjon som fordømmer Israels bygging av bosetninger.

– Det har ingen juridisk gyldighet og er et åpenbart brudd på folkeretten, heter det i sikkerhetsrådets vedtak.

– Det er også et alvorlig hinder for å oppnå en tostatsløsning og en rettferdig, varig og omfattende fred, står det videre i resolusjonen.