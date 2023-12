Ny voldtektsanklage mot Diddy

Kvinnen sier Diddy og to andre menn dopet henne ned og voldtok henne i et musikkstudio i New York i 2003. Hun var da 17 år gammel.

Hun er den fjerde på knapt en måned som anklager ham for overgrep.

Combs avviser anklagene og sier i en uttalelse at han har sittet stille de siste ukene, mens folk har forsøkt å begå karakterdrap på ham og ødelegge ryktet og ettermælet hans.

– Fæle anklager har blitt rettet mot meg fra personer som håper på raske penger. La meg være tydelig. Jeg har ikke gjort noen av de forferdelige sakene som blir påstått. Jeg kommer til å kjempe for meg selv, for min familie og for sannheten, sier 54-åringen.

Den første voldtektsanklagen ble lagt fram av en ekskjæreste 16. november. Dagen etter ble det kunngjort at de hadde kommet fram til et forlik. Uken etter kom det nye anklager fra to andre kvinner om seksuelle overgrep og mishandling tidlig på 1990-tallet.

En talsperson for Combs sa at anklagen var diktet opp og var et forsøk på å få penger fra musikeren.