Juletreet tent i Kyiv

Jubelen ble sluppet løs da lysene ble tent på treet foran St. Sofia-katedralen fra det 11- århundre, mens folk koste seg med pannekaker og glühwein fra bodene rundt.

– Selv i denne vanskelige tiden har vi mulighet til å komme og se juletreet i sentrum av hovedstaden. Kanskje ikke for å feire, men for å kjenne julestemningen tross alt, og at vi kan markere dette i landet vårt, sier 29 år gamle Olesia Poljarosj.

Årets juletretenning skjedde på en annen dato enn tidligere, ettersom ukrainerne har gått over til å feire jul 25. desember. Tidligere har de feiret i januar, men kirken har byttet kalender for å fjerne seg fra russisk praksis.

Poljarosj er en av dem som støtter overgangen til den nye datoen for julen og for St. Nikolas' dag, som nå faller på 6. desember.

– Vi burde ikke ha noe til felles med det landet. St. Nikolas og våre gutter holder landet sammen i dag, sier hun og mener ukrainske soldater når hun snakket om «våre gutter».

– Treet lyser klart og er ikke for stort. Det er akkurat det vi trenger nå.

Ordfører Vitalij Klitsjko sto for den symbolske tenningen av lysene på treet. Han sier årets utgave er finansiert av private givere, slik at det offentlige kan bruke penger på militæret.