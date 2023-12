USA setter Osprey-militærfly på bakken

Både flyvåpenet, marinen og marineinfanteriet bruker flytypen med vridbare vinger, som kan lette og lande som et helikopter og fly som et fly.

En foreløpig gransking av ulykken utenfor kysten av Japan antyder at den ikke skyldtes menneskelig svikt, men at noe gikk galt med flyet.

Ulykken førte til ny diskusjon om sikkerheten til Osprey V-22, som har vært involvert i en rekke ulykker, mange av dem med dødelig utfall. Japan satte sine Osprey-fly på bakken umiddelbart etter ulykken.

Også i Norge har det amerikanske forsvaret hatt problemer med denne flytypen. I mars 2022 omkom fire amerikanske soldater da et Osprey-fly styrtet i Beiarn i Nordland under en militærøvelse. I august samme år foretok et annet amerikansk Osprey-fly en kontrollert nødlanding på Senja i Troms.