To menn åpnet ild mot folk som ventet på bussen i den vestlige utkanten av byen torsdag morgen. En 24 år gammel kvinne ble drept på stedet. En eldre mann og en eldre kvinne døde senere av skadene de fikk, skriver Times of Israel.

Gjerningspersonene ble skutt på stedet av to soldater og en sivil som befant seg i området. Ifølge politi var de brødre på 38 og 30 år, og begge skal ha blitt drept.

– To bevæpnede terrorister ankom stedet i en bil og åpnet ild mot sivile ved et busstopp. De ble nøytralisert av sikkerhetsstyrker og sivile som var i nærheten, uttaler politiet.

På kloss hold

Overvåkingsvideo viser en bil som stanser like utenfor busstoppet på en motorvei. To menn stormer ut, bevæpnet med pistol og automatvåpen. På kloss hold skyter de mot folkemengden. Få sekunder senere løper de tilbake til bilen, men de blir begge skutt da de forsøker å sette seg inn.

De tre som gikk til motangrep, åpnet ild bare sekunder etter at angrepet begynte.

Hamas har tatt på seg ansvaret for angrepet.

– Denne operasjonen er en naturlig respons på den uhørte kriminaliteten som skjer på Gazastripen og mot barn i Jenin, sier Hamas i en uttalelse.

I Jenin på den okkuperte Vestbredden er det en flyktningleir hvor det stadig er voldelige sammenstøt mellom israelske soldater og militante palestinere.

Spent situasjon

Tidligere på torsdagen sa israelsk politi at de to angriperne var tilknyttet Hamas, og at de tidligere var domfelt for terroraktiviteter.

Topp-politikeren Benny Gantz sier at angrepet er nok et eksempel på at terrorisme må nedkjempes «med styrke og besluttsomhet»

Hendelsen skjedde samme morgen som den midlertidige våpenhvilen mellom Israel og Hamas ble utvidet. Før våpenhvilen tok til, hadde Israel drept over 14.000 mennesker på Gazastripen, ifølge tall fra myndighetene i Gaza.

Blinken fordømmer

USAs utenriksminister Antony Blinken sier angrepet er en påminnelse om «terrortrusselen som Israel og israelere står overfor hver eneste dag». Blinken er i Israel torsdag.

Angrepet skjedde klokka 7.40 torsdag morgen lokal tid. For flere av ofrene er tilstanden kritisk.

Angriperne bodde i Øst-Jerusalem, ifølge Israels politi, skriver Haaretz.