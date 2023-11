Airbnb taper terreng – hostellene melder seg på i kampen om turistene

Istedenfor rekker med køyesenger tilbyr mange hosteller nå private rom, basseng på taket og spaopphold, skriver nettstedet NerdWallet. Dermed kan de konkurrere med nettsteder som Airbnb, der folk kan leie ut boliger til feriegjester.

På Selina Boquete-hostellet i Panama får nyankomne gjester en velkomstdrink. De som vil kan sove på en klassisk sovesal, men det finnes også private rom som på hotell, og et kapselformet rom lagd av en gammel betongsylinder. Det er også konserter noen kvelder.

– Det føltes egentlig mer som et feriested, og det var en bedre opplevelse enn en Airbnb. Det var stille, som er det samme som jeg ser etter i en Airbnb, men det var flere tilgjengelige tjenester og det lå mer sentralt, sier reisebloggeren Melissa Middlestadt.

Canadieren driver nettstedet My Beautiful Passport. Hun booket et privat rom som kostet 50 til 100 dollar mindre per natt enn hun ville betalt på en tilsvarende Airbnb i området. 50 til 100 dollar tilsvarer 500–1000 kroner.

Bølgebasseng og egne familierom

Selina Boquete er langt fra det eneste hostellet som har tatt utviklingen i denne retningen. Mange har endret seg for å lokke en bredere skare reisende – turister som ellers aldri ville vurdert å dele rom med fremmede, eller som er ute etter litt, men ikke mye luksus.

I Wien har Grand Ferdinand et oppvarmet basseng på taket. Andre hosteller profilerer seg på barnevennlighet: HI Pigeon Point Lighthouse Hostel i Pescadero i California har bølgebasseng og egne familierom.

Middlestadt sier hun oftest booker Airbnb, men noen ganger også hosteller. Før var hosteller en siste utvei, men nå er hun langt mer åpen for dem dersom det er for dyrt med hoteller eller utleieboliger. Hun vil fortsatt ikke bo på sovesaler eller på partyområder, men det er enkelt å unngå.

Skjulte kostnader

Mye av veksten for hostellene kommer av at reisende er gått lei av Airbnb. Selskapet ville opprinnelig knytte reisende og lokalbefolkning tettere sammen. Det ble startet av en trio som improviserte og gjorde leiligheten sin om til en bed and breakfast da alle hotellene i nærmiljøet ble fylt opp under en konferanse.

– Vi fikk gjester som ankom som fremmede, men forlot oss som venner, sa Airbnb-grunnleggerne Brian Chesky, Joe Gebbia og Nathan Blecharczyk i et brev da selskapet gikk på børs.

I dag er situasjonen helt annerledes. Få gjester på Airbnb blir venner med vertene sine, men det er likevel ikke selskapets største problem. I New York blir korttidsutleie gjennom Airbnb nå kraftig innskrenket, og selskapet og lignende utleiesider har fått kraftig kritikk for skjulte kostnader som rengjøringsgebyrer. Det var først i år at Airbnb lot brukerne velge at de vil se slike kostnader på forhånd.

I tillegg øker prisene på overnattinger i alle kanaler – hoteller, utleieboliger og hosteller. Rekorden i USA ble nådd i juni 2023, og er fortsatt høyere enn de var før pandemien.

Begge verdener

Hoteller har også mistet litt glans etter pandemien. Stadig færre tilbyr daglig rengjøring av rommene, og all-inclusive-hoteller blir stadig dyrere. Gjester føler de får mindre for mer penger. Hostell er stort sett billigere. Gjennomsnittsprisen for et hotellrom i svindyre San Francisco ventes ifølge byens reiselivsorganisasjon å ende på 246 dollar natta i 2023.

På HI San Francisco Fisherman's Wharf Hostel, som ligger sentralt i byen, kan man noen netter overnatte på sovesal for mindre enn 30 dollar – eller på privatrom for mindre enn 100 dollar. Det inkluderer internett, frokost og bagasjeoppbevaring.

I tillegg kan hosteller kombinere det beste av hotell og utleiebolig. Som hoteller ligger de ofte sentralt og har ansatte til å hjelpe gjester. Og slik Airbnb opprinnelig kunne tilby, gir hosteller gjestene en mer sosial opplevelse. De har fellesarealer og kan tilby gruppeaktiviteter som pub-til-pub, guidede omvisninger og matlagingskurs.

– Forstår ikke hvorfor jeg skal betale ekstra

Hostellkjeden a amp; Hostels and Hotels, som fra Berlin har bygd opp et nettverk med 25 overnattingssteder i hele Europa, kunngjorde et rekordresultat i første halvår 2023. Salgsinntektene var 47 prosent høyere enn i samme periode året før. Hostelling International USA (HI USA) økte beleggsprosenten – altså hvor stor andel av deres rom og senger som er utleid – med 360 prosent fra 2021 til 2023. Noen steder er økningen langt kraftigere, og på hostellet HI NYC i New York har belegget passert tallene fra 2019.

Airbnb har også gjort det godt og økte inntektene med 18 prosent i tredje kvartal i år. Men for prisbevisste reisende er hostell definitivt et fristende alternativ.

– Jeg liker fortsatt Airbnb, men de skjulte kostnadene har kommet helt ut av kontroll. Jeg forstår ikke hvorfor jeg skal betale ekstra når jeg kan bruke de pengene andre steder på reisen, sier Middlestadt.