Israel avviser oppfordringer til permanent våpenhvile

– Enhver person som støtter en våpenhvile, støtter egentlig Hamas' fortsatte terrorregime på Gazastripen, sa Israels FN-ambassadør Gilad Erdan til FNs mektigste organ.

Israel vil ikke være i stand til å forsvare sine innbyggere med en våpenhvile, sa Erdan. Han sa også at man ikke kan kreve en våpenhvile og samtidig kreve at man leter etter en løsning på konflikten. Erdan viste til at Hamas ikke er en partner for noen pålitelig fred.

– Hamas slo offentlig fast – noe dere alle så – at de vil gjenta 7. oktober om igjen og om igjen, inntil Israel ikke lenger finnes. Hvordan kan dere besvare og forsvare innbyggerne deres fra en så klar trussel, med en våpenhvile, spurte Erdan.

Hamas og Isarel har inngått en midlertidig våpenhvile som nå er inne i sitt sjette og foreløpig siste døgn. Den har resultert i frigivelser av gisler og løslatelse av palestinske fanger, samt forsendelse av humanær hjelp til sivilbefolkningen på Gazastripen.