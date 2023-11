– Vi vil seire, slik vi alltid gjør, men det blir ikke lett, sier Dmytro Kuleba.

Han har nettopp hatt et møte med sin norske kollega Espen Barth Eide (Ap) på sidelinjen av Natos utenriksministermøte i Brussel. De to har trukket opp linjene for det videre samarbeidet mellom Norge og Ukraina.

Det er første gang de to utenriksministrene møtes personlig.

– Dette er begynnelsen på et vakkert vennskap, sier Kuleba.

Hard vinter

Men ny og hard vinter står for døren i Ukraina.

– Vi har allerede fått snø og kuldegrader. I helgen kom det et angrep med 70–75 droner på en natt, forteller utenriksminister Dmytro Kuleba til norske journalister på Nato-møtet i Brussel.

Nato-sjef Jens Stoltenberg advarte onsdag om at Russland har samlet store lagre av raketter som kan brukes til å ramme kraftforsyningen i Ukraina.

– Russland vil legge Ukraina i kulde og mørke, sa Stoltenberg.

– Vi vil seire, men det blir ikke lett

Men ifølge Kuleba har Ukraina tatt sine forholdsregler.

– Vi har forberedt oss godt på vinteren. Vi har styrket forsvaret av energiinfrastrukturen, blant annet med luftforsvaret Nasams, sier han.

Nasams kommer som kjent fra Norge.

– Men Russland har også lært en lekse fra sist vinter. De forbereder nå mer avanserte angrep mot Ukraina, advarer Kuleba.

– Dette vil bli en vinterkrig mellom sterke motstandere.

Takker for støtten

I møtet med Barth Eide rettet Kuleba også en dypfølt takk til Norge for støtten til Ukraina.

Norge har gitt store mengder våpen og ammunisjon. Gjennom Nansen-programmet har Norge også lovet 75 milliarder kroner i militær og sivil bistand over fem år.

Støtten er også i Norges interesse, poengterer Eide.

– Vi kan ikke ha et Europa der Russland kan gjøre som det de har gjort mot dere, sier han henvendt til Kuleba.

– Hvis de lykkes, betyr det trøbbel for hele Europa, legger han til.

Vil ha russiske penger

Ukraina venter også på juridiske avklaringer for å få hånd om russiske aktiva som europeiske og amerikanske land har frosset etter at Russlands invasjon.

Det dreier seg om milliarder av euro og dollar.

På spørsmål fra VG om disse midlene vil være nyttig for Ukraina dersom noen vestlige land kutter sin støtte, svarer Kuleba:

– Frosne russiske midler er ikke et alternativ til støtten fra vestlige land, men et supplement. Det er absolutt nødvendig at de frigis til Ukraina både under krigens gang, og etter krigen. Men vi trenger et juridisk grunnlag slik at alle land som holder russiske midler, kan frigi dem. Det jobber vi med, sammen med EU, sier Kuleba.

I Norge står om lag 130 millioner kroner på russiske kontoer.