Det skal ha vært åtte besetningsmedlemmer om bord på flyet. Ulykken skjedde onsdag utenfor øya Yakushima, ifølge en talsperson for kystvakten.

Kort tid senere opplyste japanske embetsfolk at vrakrester og én person var funnet ved ulykkesstedet. Personen skal ha vært bevisstløs, men utover det er ikke tilstanden kjent.

En organisasjon for lokale fiskere sier at fiskebåter har funnet tre mennesker i området. Heller ikke denne organisasjonen har informasjon om tilstanden til dem som er funnet.

I Norge styrtet et amerikansk Osprey-fly sør for Bodø under en militærøvelse i mars i fjor. Fire amerikanere omkom i ulykken.

Det har vært en rekke ulykker med flytypen siden den ble satt i produksjon i 1988. Fem soldater omkom da et Osprey-fly styrtet i California i sommer, og i august styrtet nok et Osprey-fly i Australia. Her døde tre amerikanske marinesoldater.

Osprey er en uvanlig flytype som kan ta av og lande vertikalt som et helikopter.