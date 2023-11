USA: Arbeid med våpenhvile-forlengelse er i gang

Den midlertidige våpenhvilen trådte i kraft fredag morgen. Opprinnelig skulle den vare i fire dager, men er blitt forlenget med to dager, til torsdag morgen.

– Hvis det blir forlengede pauser etter denne to dagers lange forlengelsen, så skal man vite at vi er i favør av det og at vi fortsetter å jobbe for å få dette til, sier talsmann John Kirby for USAs nasjonale sikkerhetsråd.

– Vi vil at alle gislene hentes ut fra Gazastripen. En måte å gjøre det på er ved å ha disse pausene. Man trenger en pause for å få gislene ut, man må få gislene ut for å få i stand en pause, så jeg mener dette går hånd i hånd. Og så må vi fortsette å samarbeide med Israel, med Qatar og med Egypt, slik at vi kan se om vi kan forlenge dette ytterligere, sier Kirby.

81 av de rundt 240 gislene som Hamas bortførte fra Israel 7. oktober, er blitt frigitt fra Gazastripen etter at våpenhvilen begynte fredag. I bytte har Israel løslatt 180 palestinere fra israelske fengsler.