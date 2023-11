Kina vil styrke samarbeidet med EU

Kinas viseutenriksminister Sun Weidong møtte tirsdag utsendingen Enrique Mora fra EUs utenrikstjeneste i Beijing.

I samtalen sa Sun videre at begge parter må få grep om den generelle retningen i forholdet mellom Kina og EU, og at man må fremme samarbeid som er til gjensidig nytte for begge parter. Partene må også respektere hverandres kjerneinteresser fullt ut, sa Sun ifølge en uttalelse som det kinesiske utenriksdepartementet sendte ut onsdag.