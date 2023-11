Ytterligere ti israelske gisler og 30 palestinske fanger skal løslates tirsdag

Statsminister Benjamin Netanyahus kontor sier at listen blir vurdert, skriver Times of Israel. Natt til tirsdag bekreftet kontoret hans at Israel har godkjent en liste ned 50 navn på palestinske fanger som skal løslates dersom Hamas oppfyller sitt løfte om å frigi 20 gisler i løpet av de to nye dagene med våpenhvile.

Ifølge Haaretz har familiene til de ti gislene som skal løslates tirsdag, blitt informert.

– Lister over de ti israelske gislene og de 30 palestinske fangene som skal løslates på den femte dagen av våpenhvilen, ble utvekslet uten innvendinger. Noen utenlandske arbeidere som holdes i Gaza vil også bli løslatt, sier en kilde i Hamas til AFP.

Mandag ble det klart at våpenhvilen mellom Israel og Hamas utvides med ytterligere to dager.