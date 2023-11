Tilliten til myndighetene på Vestbredden er også svært lav, ifølge undersøkelsen, som ble gjort av Arab Barometer fra slutten av september til 6. oktober, og som er publisert i tidsskriftet Foreign Affairs. 399 av intervjuobjektene kommer fra Gaza og 790 fra Vestbredden.

67 prosent av respondentene på Gazastripen svarte at de hadde lite eller ingen tillit til Hamas, ifølge den amerikansk-palestinske forskeren Amaney Jamal ved Princeton's School of Public and International Affairs.

– Dette er spesielt viktig på grunn av den feilaktige påstanden om at alle Gazas innbyggere støtter Hamas, og at alle Gazas innbyggere derfor må holdes ansvarlig for dens handlinger, dens fryktelige handlinger, sier Jamal.

– To okkupanter

Jamal påpeker at Gaza er et fattig samfunn, der mange ikke har råd til å brødfø sin egen familie.

– Da vi spurte hvem de mener hadde skylden, trodde vi at anklagene først og fremst kom til å være rettet mot Israel på grunn av blokaden. Men de fleste pekte på korrupsjonen i Hamas, mer enn de viste til den israelske blokaden, sier Jamal.

Spørreundersøkelsen avdekker også at de spurte palestinerne også er svært negative til selvstyremyndigheten på den israelskokkuperte. De blir blant annet anklaget for å ha blitt mer autoritære, og det er blitt vanlig å si at «vi pleide å ha én okkupasjonsmakt, nå har vi to».

– Hardere holdninger

Kun 9 prosent av de spurte svarte at de var positivt innstilt til regjeringen til president Mahmoud Abbas.

Jamal understreker at selv om de fleste på Gazastripen hadde et negativt syn på Hamas fram til 7. oktober, så kan dette ha endret seg som følge av den israelske krigføringen, som har krevd tusenvis av sivile liv og lagt store deler av Nord-Gaza i grus.

– Israel kuttet forsyningene av vann, mat, drivstoff og strøm til Gaza etter 7. oktober-angrepene, noe som kastet området inn i en dyp humanitær krise. Lidelsene som palestinerne har opplevd, har trolig gjort holdningene deres hardere, sier hun.