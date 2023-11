Google sletter inaktive kontoer

Har du en Google-konto som du ikke har brukt på lenge? Hvis du ønsker å beholde den, bør du i så fall logge deg inn før fredag. Da begynner Google å slette kontoer som har vært inaktive i to år.

Brukere som risikerer å få sine kontoer slettet, skal ha mottatt flere eposter fra Google etter at selskapet i mai i år kunngjorde at inaktive brukerkontoer kommer til å bli slettet. Slettingen berører ikke bare Gmail, men også innhold som man måtte ha på Google Drive, Docs og øvrige Google-tjenester.

Selskapet begrunner slettingen med sikkerhetsrisiko. Kontoer som ikke brukes over lengre tid, løper større risiko for å bli hacket. Typisk har slike kontoer gjerne gamle passord og de mangler ofte tofaktorverifisering, noe som gjør det lettere for andre å ta kontroll over dem.

Det enkleste man kan gjøre som bruker for å holde kontoen aktiv, og dermed hindre at den slettes, er å logge seg inn minst én gang hvert andre år.

Google opplyser at det kun er personlige kontoer som har vært urørt i to år eller mer, som skal slettes. Kontoer opprettet av organisasjoner, skoler og selskaper omfattes ikke av slettingen.