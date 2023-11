Israel har løslatt 33 palestinere

Israels fengselsmyndighet bekreftet antallet tidlig natt til tirsdag. De 33 palestinerne ble løslatt i løpet av kvelden mandag.

Medregnet disse har Israel løslatt 150 palestinere fra landets fengsler. 150 er tallet som var fastsatt i henhold til den opprinnelige fire dager lange våpenhvileavtalen.

Hamas friga mandag kveld elleve gisler på Gazastripen. Medregnet disse har Hamas frigitt totalt 50 sivile gisler, noe som også var en forutsetning i den fire dager lange våpenhileavtalen, som opprinnelig skulle utløpe klokken 7 tirsdag morgen.

Mandag kveld ble det bekreftet at avtalen forlenges med ytterligere to døgn. Forlengelsen innebærer at ytterligere 20 gisler skal frigis av Hamas og at Israel skal løslate 50 palestinske fanger.