Russland angriper to byer i Ukraina

Ingen av partene har gjort synderlig framgang de siste ukene, og fronten synes å være ganske frosset.

Men i de siste ukene har Russland trappet opp innsatsen mot industribyen Avdijivka, som ligger bare ti kilometer fra Donetsk. Byen er nå nesten helt omringet.

Ifølge ukrainske militærkilder lanserte russerne 150 angrep mot ukrainske stillinger rundt Avdijivka, mens Ukraina dagen før slo tilbake et tjuetall angrep.

Det amerikanske Institute for the Study of War sier imidlertid at russiske styrker har rykket fra nordvest og sørøst for Avdijivka i helgen.

Lenger sør har russiske styrker uten hell gjort 20 forsøk på å gjenerobre stillinger de tapte da ukrainske styrker frigjorde Robotyne i Zaporizjzja-regionen tidligere i år.

Samtidig melder russiske militærbloggere at brohodet som ukrainske styrker etablerte på venstrebredden av elva Dnipro, holder standmot russiske forsøk på gjenerobring.